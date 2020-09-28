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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الايطالي يصل إلى أربيل والان مع التفاصيل
الإثنين 28 سبتمبر 2020
ارشيفيه
وصل وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، مساء اليوم الاثتين،إلي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قادما من بغداد.
وبحسب مصادر محلية من المقرر أن يجتمع الوزير الايطالي يوم غد الثلاثاء، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.
وكان في إستقبال الوزير الإيطالي وزير البيشمركة الكردية شورش إسماعيل وعدد من قادة قوات البيشمركة.
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