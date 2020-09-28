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وزير الدفاع الايطالي يصل إلى أربيل

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 28 سبتمبر 2020

ارشيفيه

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وصل وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، مساء اليوم الاثتين،إلي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قادما من بغداد. 

وبحسب مصادر محلية من المقرر أن يجتمع الوزير الايطالي يوم غد الثلاثاء، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وكان في إستقبال الوزير الإيطالي وزير البيشمركة الكردية شورش إسماعيل وعدد من قادة قوات البيشمركة.

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