تعرف على توقعات الطقس غدا الثلاثاء في الإمارات

الإثنين 28 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقا وشمالا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلا وصباح "الأربعاء" خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار.



حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند 23:47 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:29 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 08:37 والمد الثاني عند الساعة 20:34 والجزر الاول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:49 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 26 90 20

دبــي 39 27 85 25

الشارقة 39 25 90 25

عجمان 38 27 90 30

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أم القيوين 38 24 85 35

رأس الخيمة 37 26 85 35

الفجيرة 35 28 80 40

العين 41 26 55 10

ليوا 45 25 90 10

الرويس 37 24 90 40

السلع 38 25 90 35

دلما 37 28 85 45

طنب الكبرى 37 27 85 50

طنب الصغرى 37 27 85 50

أبو موسى 37 27 85 50 .