اختبار رخيص وسريع لتشخيص فيروس كورونا

الإثنين 28 سبتمبر 2020

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن اختبار "تشخيص" جديد وسريع لكشف فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمكن الحصول على نتيجته خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط، ولا يتجاوز سعر الوحدة منه 5 دولارات فقط.



وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس، مدير عام المنظمة، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار الجديد والسريع للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على مدى الشهور الستة المقبلة، وتوقع أن ينخفض سعر هذا الاختبار أكثر خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأن خبراء المنظمة أكدوا أن الاختبار نتائجه موثوقة، ويساعد بشكل كبير في حال البلدان التي تشهد انتشاراً كثيفاً للفيروس.