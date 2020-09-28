قراصنة يخترقون شبكات العديد من مؤسسات ولاية واشنطن

الإثنين 28 سبتمبر 2020

ارشيفيه

قال مصدران مطلعان إن قراصنة معلومات شنوا هجمات استهدفت شبكات العديد من مؤسسات ولاية واشنطن.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدرين القول إن الهجوم استخدم برامج تجسس معقدة منها النوع المعروف باسم تريك بوت.

وبحسب المصدرين فإن الهجوم استمر نحو أسبوع لكنه لم يؤثر بشكل ملموس على أداء هذه المؤسسات حتى عندما رصد ثغرات في جهاز أمن الولاية.

كما لم يؤثر الهجوم على أنظمة الانتخابات في الولاية.

وذكرت بلومبرج أن هذا الهجوم، الذي يأتي قبل نحو شهر من انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم 3 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، يشير إلى الخطر المحتمل الذي يهدد أنظمة الكمبيوتر في الولاية والتي تتضمن الأنظمة الخاصة بالانتخابات.