شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة والان مع التفاصيل

الإثنين 28 سبتمبر 2020 ارشيفيه Advertisements أظهرت بيانات الحكومة البريطانية اليوم الاثنين تسجيل 4044 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 5693 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 439013 حالة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات 13 حالة إلى 42001 في المجمل.

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