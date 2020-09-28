محمد بن زايد والعاهل الأردني يبحثان العلاقات الثنائية

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال الاتصال بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

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يشار إلى أن العلاقات الإماراتية الأردنية نشأت قبل قيام دولة الامارات العربية المتحدة وهي علاقات طويلة وتاريخية تمتد لنهاية خمسينات القرن الماضي.

وكان الأردن أول دولة اعترفت باتحاد دولة الإمارات، وفي اليوم الثاني كان هناك تمثيلا دبلوماسيا على مستوى السفراء كأول دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

علاقات الإمارات والأردن ممتدة منذ المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال اللذين وضعا لبنة قوية في سبيل ارساء دعائم العلاقات المتميزة والمتجذرة بين البلدين، وجاء الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان والملك عبد الله الثاني لإكمال هذه المسيرة الطيبة.