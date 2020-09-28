"فوز ميت".. قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في لفتة إنسانية نادرة، أعاد قرويون رومانيون انتخاب رئيس بلديتهم ومنحوه نصرا ساحقا في الانتخابات، رغم وفاته منذ أسبوعين بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد-19، وقالوا إنه "قدم عملا رائعا ويستحق النصر حتى بعد الرحيل."



وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قرويين يزورون قبر "يون أليمان" ويضيئون الشموع بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد.

وعلى قبر "أليمان" همس أحد الرجال بكلمات "هذا نصرك... أعرف أنك فخور بنا. أرقد في سلام".

وفاز "أليمان" بفترة ثالثة كرئيس لبلدية "ديفيسيلو"، وهي قرية ييقدر سكانها بنحو ثلاثة آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64 في المئة من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي الإثنين.





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وقالت سيدة تضع على وجها كمامة لقناة تلفزيونية خاصة في ديفيسيلو "كان رئيس بلدية حقيقيا.. كان يعمل لصالح القرية ويحترم القوانين. لا أعتقد أننا سنرى رئيس بلدية مثله مرة أخرى".

وكان "أليمان" وهو ضابط بحرية سابق سيتم عامه 57 عاما اليوم، وتوفي في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري في مستشفى بالعاصمة بوخارست.

وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها، وستجرى انتخابات جديدة.

وسجلت رومانيا 123 ألفا و944 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي بينها 4748 وفاة، وهو أعلى معدل وفيات في الجناح الشرقي من الاتحاد الأوروبي.