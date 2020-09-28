- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الايطالي يصل إلى أربيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
الخليج 365
وصل وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، مساء اليوم الاثتين،إلي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قادما من بغداد.
وبحسب مصادر محلية من المقرر أن يجتمع الوزير الايطالي يوم غد الثلاثاء، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.
وكان في إستقبال الوزير الإيطالي وزير البيشمركة الكردية شورش إسماعيل وعدد من قادة قوات البيشمركة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الايطالي يصل إلى أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.