شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع "المركز الوطني للأرصاد بالامارات" أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة رطباً مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا واحتمال سقوط بعض الأمطار.



الثلاثاء:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 18 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س مع السحب.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة ، سرعتها من 18 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س مع السحب.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الخميس:

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الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً على مناطق متفرقة مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.