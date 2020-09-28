التعاون الخليجي يدعو لتسريع مفاوضات التجارة الحرة مع الشركاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع الدكتور حمد البازعي المنسق العام لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بالمجلس، الموضوعات المتعلقة بسير مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية والدولية الأخرى.



وتناول الاجتماع الذي عقد الإثنين، سبل تسريع وتيرة هذه المفاوضات للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء المجلس التجاريين وبما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز علاقاته الاقتصادية الدولية، وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: الإمارات حريصة على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك

Advertisements

ويتولى الدكتور حمد البازعي، منصب المنسق العام لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى.

ونهاية العام الماضي، أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، أهمية التعاون بين الدول الخليجية وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية.

ودعا البيان، الصادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى وحدة مالية ونقدية بحلول عام 2025، مشدداً على ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي.

وحققت قمم مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس المجلس في 25 مايو/أيار 1981، في العاصمة الإماراتية أبوظبي عدة إنجازات اقتصادية وسياسية هامة.