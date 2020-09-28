شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في العالم تصل إلى 2ر33 مليون والوفيات 999 ألفا و202 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 33 مليون و213 ألفا و739 حالة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 16:18 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وتسبب مرض كوفيد19- الناجم عن فيروس كورونا المستجد، في وفاة 999 ألفا و202 شخص.

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