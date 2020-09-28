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أمن الدولة السعودي يعلن القبض على خلية إرهابية تدربت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

أمن الدولة السعودي يعلن القبض على خلية إرهابية تدربت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني

متابعات_ الخليج 365

أعلن أمن الدولة السعودي، اليوم الإثنين، القبض على خلية إرهابية تدربت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطيه، قوله: "الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية".

 

وأضاف المتحدث: "من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين"، وكشف عن ضبط عدد من الأسلحة التي كانت بحوزة الخلية.

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وأشار المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة إلى أن عدد عناصر الخلية بلغ 10، بينهم 3 تلقوا التدريبات العسكرية في إيران.

 

جدير بالذكر أنه ومنذ إنشائها بأمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 20 يوليو/تموز 2017، أصبحت رئاسة أمن الدولة إحدى دروع السعودية ضد مخططات الإرهاب الأسود، محققة نجاحات متتالية في الضربات الاستباقية لبؤر الإرهاب.

 

وتتبع رئاسة أمن الدولة رئيس مجلس الوزراء، وهو قائد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبما يعني أشد درجات الحرص على المتابعة والإشراف والتوجيه منه في أن يقوم جهاز رئاسة أمن الدولة بكل جزئية من مهامه بكفاءة وجودة عاليتين لا تقبل إلا منتهى اليقظة والاستشعار لكل ما يحفظ للدولة أمنها في سائر قطاعاتها.

 

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