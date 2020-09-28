ترامب يعلن خطة لنشر 100 مليون اختبار سريع لفيروس كورونا في الولايات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن خطة لنشر 100 مليون اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، للمساعدة في جهود إعادة فتح المدارس.

وأوضح ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن جهود الاختبار "سوف تسمح لكل ولاية على أساس منتظم للغاية باختبار كل مدرس يحتاج إلى ذلك".

وأضاف - في كلمته بحديقة الورود بالبيت الأبيض - أنه سيجري إرسالُ 100 مليون اختبار إلى الولايات والأقاليم، 50 مليون أخرى لحماية المجتمعات الأكثر ضعفاً، 18 مليون إلى دور رعاية المسنين، و10 ملايين إلى الصحة المنزلية.

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