ارتفاع ضحايا سقوط صاروخ قرب مطار بغداد إلى ٧ أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني، بأن صاروخ كاتيوشا أطلق باتجاه مطار بغداد اليوم الاثنين، أصاب منزلاً مجاورًا مما أدى إلى مقتل سبعة من أفراد عائلة واحدة.

وقال المصدر إن الصاروخ أطلق من حي الجهاد باتجاه مطار بغداد الدولي لكنه سقط على قرية غرب العاصمة العراقية مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الفور.

وارتفع عدد القتلى إلى سبعة بعد ذلك بوقت قصير.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن صاروخ كاتيوشاانطلق من منطقة حي الجهاد في بغداد واستهدف منزل أحد العوائل الآمنة ودمره بالكامل وتسبب بقتل خمسة أشخاص، (ثلاثة أطفال وامرأتين) وجرح طفلين.

Advertisements

وقال بيان قيادة العمليات المشتركة "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات الأمنية قصارى جهدها في سبيل رعاية مصالح المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبري عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون لممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس".

ولفت البيان إلى أن هذه العصابات أقدمت عصر اليوم على ارتكاب جريمة جبانة في منطقة البوشعبان (البوعامر) في قضاء الرضوانية في بغداد، عندما استهدفت بصاروخي كاتيوشا منزل أحد العوائل الآمنة ودمرته بالكامل.

وأضافت أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بإيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، وستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات.

وأوضح البيان أن الكاظمي شدد على جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وأكد عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل.

وتشهد المنطقة الخضراء الحكومية وثكنات للجيش العراقي تضم أفرادًا من قوات التحالف الدولي للدعم اللوجيستي وتدريب القوات العراقية ومطار بغداد ومركبات تنقل معدات وبضائع لحساب قوات التحالف لهجمات شبه يومية في مناطق متفرقة من البلاد.