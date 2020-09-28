مجلس الدولة يتلقى 28 طعنًا من المرشحين المستبعدين من انتخابات البرلمان خلال يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تلقت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة على مستوى الجمهورية قرابة الـ 28 طعنًا من المرشحين المستبعدين من سباق انتخابات مجلس النواب، وذلك على مدار يومين فقط.

وكان عبدالجواد عطية، المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلًا عن "م. ع" أحد المتقدمين بأوراقهم للترشح لانتخابات مجلس النواب، تقدم أمس بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإعادة الكشف على موكله، بعد استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ بزعم تعاطيه مخدر الحشيش وإيجابية الكشف الذي وقع عليه.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61018 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته.

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وأكد مقيم الدعوى أنه تقدم بأوراقه للترشح في الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن الدائرة التاسعة بالهرم واجتاز كافة الاختبارات.

يذكر أن آخر موعد لإقامة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة هو يوم غد الثلاثاء 29 سبتمبر.

ومن المقرر أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة (30 سبتمبر، 1 و2 أكتوبر).

وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، ويكون يوم 7 من نفس الشهر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.