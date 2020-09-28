من مكة المكرمة.. مصري يتقدم لمناسك العمرة بـ "تطبيق" على الهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

أمام شاشة التلفزيون جلس المهندس المصري "محمود فهمي" متابعًا للمؤتمر الصحفي المنعقد من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، للإعلان عن عودة العمرة مرة أخرى خلال تفشي فيروس "كورونا" المستجد، من خلال تطبيق إلكتروني أُطلق عليه "اعتمرنا" لترتسم ابتسامة كبيرة على وجه المهندس الذي يعيش في مدينة مكة المكرمة منذ 4 سنوات "فرحت طبعًا، لأن العمرة هي المتنفس الوحيد لكل الناس من زحمة الحياة، زيارة بيت الله الحرام أكتر شيء بيسعدنا" يقولها فهمي في حواره مع الخليج 365.

شعر "فهمي" بانفراجة بعد قرار السعودية بأداء فريضة الحج هذا العام رغم الجائحة، ومع عودة الحياة تدريجيًا إلى أنحاء المملكة باتت العمرة مطلب الجميع، لتتخذ السلطات تلك الخطوة وفق إجراءات احترازية "أعلنوا عن تطبيق (اعتمرنا) اللي بينظم عملية استقبال الطلبات وأداء المناسك" وأقرت وزارة الحج والعمرة استقبال 6 آلاف معتمر في المرحلة الأولى على أن تزيد في الفترات القادمة.

ووفقًا لوزارة الحج والعمرة فإن التطبيق سيتيح فُرصة تنظيم أوقات أداء المناسك وزيارة الحرم المكي والمدينة المنورة، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، وهو ما وجده "فهمي" فور تحميل "الأبلكيشن" على هاتفه "من خلال الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، وبيشترط أن عمرك ميقلش عن 16 سنة وعدم اصطحاب الأطفال" كما يؤكد على ضرورة التسجيل على تطبيق آخر وهو "توكلنا".

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كان المهندس المصري يملك حسابا على "توكلنا" الذي ظهر مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد في السعودية "في فترة حظر التجول الكلي، كان بيحدد مكان كل شخص، ومن خلاله بنقدم طلب بإننا نروح مشاوير محددة ونقعد فترات قصيرة" يرى "فهمي" أن تلك التطبيقات ساهمت بشكل كبير في إتمام الكثير من المهام بدون الحاجة إلى التوجه إلى المؤسسات أو الجهات المختلفة لتقديم طلبات ورقية.

نجح "فهمي" في التقدم بطلب لأداء العمرة "بيتحدد لينا اليوم والساعة، ومكان التجمع، وفي حالة التأخير بيتم إلغاء التصريح" يتوجب على المهندس المصري التواجد في المنطقة المخصصة لهم بجوار الحرم والتحركة ضمن مجموعة بإشراف مرافق طبي حتى الوصول إلى الكعبة وأداء المناسك "وهنحافظ على الإجراءات الوقائية المختلفة زي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

لدى "فهمي" 3 ساعات فقط لإتمام العمرة "هيكون من الصعب نقعد زي زمان في الحرم المكي، أو نرتاح ما بين المناسك، لازم نخلصها ونغادر المكان المقدس" يرى المهندس المصري أن ذلك التخطيط سيساهم في نجاح التجربة "والأعداد هتزيد تدريجيًا حد ما نرجع للسعة الكاملة في مواسم العمرة" خاصة مع حرص الجميع على الالتزام بقرارات السلطات السعودية.

بعد الإعلان مباشرة عن عودة العمرة، عادت محلات بيع ملابس الإحرام للعمل مرة أخرى "سواء في المولات الكبيرة أو المحلات الصغيرة في المدينة" عادت الحركة إلى الأسواق من جديد، يستقبل الباعة الزبائن بالترحاب، يعرضون لهم كل ما هو جديد "انتشر في الأسواق إحرام ضد البكتريا" ينوي البحث عنه وشرائه "نجربه ونعرف إيه المميز فيه" يتحدث الرجل الثلاثيني بحماس بينما ينتظر اقتراب موعد أدائه لمناسك العمرة.

سبق وأن شارك "فهمي" في مواسم العمرة من قَبل، متعة لا يمكن تفويتها، كلما سنحت الفرصة يجعل وجهته الحرم المكي، ينسى هموم الحياة، يترك قلبه لله، يُحي الأمل داخله بالقُرب من الكعبة، ينساب وسط الزحام خلال الطواف، لا يشعر بشيء سوى الراحة والاطمئنان "يمكن المرادي هتكون مختلفة عن كل سنة، بس المهم إني أكون موجود هناك، مع ربنا".