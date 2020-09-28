تواصل قوات أرمينيا وأذربيجان لليوم الثاني على التوالي تبادلهما لإطلاق النار بكثافة في ناغورنو كاراباخ، وسط اتهامات من الطرفين باستخدام الأسلحة الثقيلة في المعارك الأكثر دموية منذ عام 2016.
اشتباكات أرمينيا وأذربيجان.. تبادل فيديوهات تدمير آليات عسكرية
وحسب السي ان ان، صرح الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، اليوم الإثنين، أن الدعم العسكري والسيبراني الذي تقدمه تركيا لأذربيجان يعيد إلى أذهان الشعب الأرميني شبح الدولة العثمانية مؤكدا أن بلاده لن تسمحبتكرار تلك المجزرة.
وقال سركيسيان في كلمة له أثناء مؤتمر دولي للأمن السيبراني، والذي قام بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن بلاده تواجه تهديدا سيبرانية كل يوم من جارتها أذربيجان ومن تركيا.
وتطرق الرئيس الأرميني إلى التصعيد العسكري مع أذربيجان قائلا: "للأسف، علي أن أعلن أن دولة عضوا في الناتو، تركيا، تقدم الدعم الكامل لأذربيجان عبرالطائرات المسيرة الإلكترونية والهجمات السيبرانية".
وتابع سركسيان قائلا: "لكن ليس ذلك فقط، تركيا تدعم أذربيجان بالجنود والمستشارين والمرتزقة وبطائراتها الـF-16 كذلك"، على حد قوله.
وأضاف الرئيس الأرميني قائلا: "بالنسبة لكل أرميني يعيش في كل أرجاء العالم، فهذا يعيد الشبح إلى الأذهان، وأقول شبح، لأنه شبح الدولة العثمانية، والتي خططت قبل 105 عاما للمجزرة الأرمينية، لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك مجددا"، على حد تعبيره.
وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين باكو ويريفان صاح الأحد على طول الجبهة، وتبادلا الاتهامات بقصف المدنيين، وأعلنت أنقرة دعمها الكامل لأذربيجان في هذا الصراع.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أرمينيا مهاجما أردوغان: لن نسمح بحدوث المجزرة مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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