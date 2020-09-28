بمناسبة يومهم المهني.. بوتين يهنئ العاملين في الصناعة النووية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العاملين في مجال الصناعة النووية بمناسبة يومهم المهني،قائلا: "إن روسيا لديها إمكانات ستعمل على تعزيزها باستمرار من أجل "الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الجيوسياسية والتكنولوجية في القرنالحادي والعشرين".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستعزز طاقات صناعتها النووية بما يتّسق مع التحديات الجيوسياسية والتكنولوجية.
وأضاف أن "التاريخ يثبت أن الإنجازات الخارقةفي مجال معقد مثل الصناعة النووية ليست عرضية، فهي مدعومة بمدارس علمية وهندسية، والعمل المنهجي لعشرات المؤسسات والآلاف من الأشخاص، ونظام تعليم وتدريب عالي الجودة".
وشكر بوتين العاملين في مجال الصناعة النووية الروسية على أدائهم المتميز والفعال، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.
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