تونس والجزائر تتفقان على مواصلة الجهود لحل الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الاثنين، أن بلاده وتونس: "اتفقتا على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها.

وقال بوقادوم عقب استقباله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج اليوم الاثنين، إنه استمع إلى رؤية الرئيس حول الوضع في المنطقة والتحديات التي يفرضها لا سيما الوضع في ليبيا.

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من جانبه، جدد الرئيس قيس سعيد ترحيبه بزيارة الرئيس

الجزائري عبد المجيد تبون المرتقبة إلى تونس، مؤكدا أنها: "ستكون محطة هامة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية فضلاً عن باقي الاستحقاقات الثنائية التي يُنتظر تجسيدها في الأشهر القادمة".

وأضاف الرئيس سعيد إن الزيارة ستعزّز الانسجام القائم في مواقف البلدين حيال عديد القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الليبية وتطورات القضية الفلسطينية.