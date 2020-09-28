الحدود الصربية تمتلئ بالمهاجرين للتسلل إلى المجر

أعلن مركز حماية طالبي اللجوء، عن تواجد نحو ألف مهاجر من الشرق الأوسط وإفريقيا يتأهبون لعبور صربيا للدخول إلى المجر ومنها إلى غرب أوروبا، وأن ألفا آخرين اتجهوا إلى بلغراد

ويقيمون في العراء، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وقال رادوس ديوروفيتش المدير التنفيذي للمركز: "يفد إلينا 150 مهاجرا كل يوم من الجنوب".

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وأطلق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي خطة لتعديل قواعد الهجرة تشمل إلزام كل بلد أوروبي باستضافة عدد من المهاجرين.

كان مئات من المهاجرين المخالفين الوافدين من الشرق الأوسط وإفريقيا، نصبوا خيامهم خارج بلدة سوبوتيكا شمال صربيا، تمهيدا لدخول المجر ومنها إلى غرب أوروبا.