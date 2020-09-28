أعلن مركز حماية طالبي اللجوء، عن تواجد نحو ألف مهاجر من الشرق الأوسط وإفريقيا يتأهبون لعبور صربيا للدخول إلى المجر ومنها إلى غرب أوروبا، وأن ألفا آخرين اتجهوا إلى بلغرادويقيمون في العراء، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقال رادوس ديوروفيتش المدير التنفيذي للمركز: "يفد إلينا 150 مهاجرا كل يوم من الجنوب".
وأطلق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي خطة لتعديل قواعد الهجرة تشمل إلزام كل بلد أوروبي باستضافة عدد من المهاجرين.
كان مئات من المهاجرين المخالفين الوافدين من الشرق الأوسط وإفريقيا، نصبوا خيامهم خارج بلدة سوبوتيكا شمال صربيا، تمهيدا لدخول المجر ومنها إلى غرب أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحدود الصربية تمتلئ بالمهاجرين للتسلل إلى المجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.