وزير خارجية باكستان يدعو القادة الأفغان إلى إتمام عملية المصالحة الأفغانية

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، القيادة الأفغانية إلى بذل جهود جادة للوصول بعملية المصالحة الأفغانية إلى استنتاج منطقي.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين رئيس المجلس الأعلى الأفغاني للمصالحة الوطنية الدكتور عبد الله عبد

الله بمقر وزراة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد، وذلك حسبما ذكرت شبكة جيو نيوز الباكستانية.



وقال قريشي: "نحن نحترم كرامة وسيادة الأراضي الأفغانية"، مضيفًا أن رئيس

الوزراء الباكستاني عمران خان أكد مرارًا أن مشكلات أفغانستان لا يمكن أن تحل من خلال استخدام القوة فقط.



ويجري رئيس المجلس الأعلى الأفغاني للمصالحة الوطنية زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى باكستان، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان وعدد من القياديين السياسيين.

