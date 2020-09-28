وساطة فرنسية لحل الأزمة السياسية في بيلاروس

يلتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح غد الثلاثاء، المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، في العاصمة الليتوانية فيلنوس، حسب ما أعلنه قصر الإليزيه، ووفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
ويأتي ذلك بعد أن دعت تيخانوفسكايا ماكرون إلىالوساطة لحل الأزمة السياسية في بيلاروس، مؤكدة أن الاحتجاجات في بلادها لن تتوقف لأن الشعب لن يقبل بالسلطة الحالية.
وسبق أن وصف الرئيس الفرنسيالأحداث التي تشهدها بيلاروس بأزمة "حكومة متسلطة" داعيا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى ترك منصبه.
من جهته، رد لوكاشينكو على دعوة ماكرون، بتذكيره باحتجاجات "الستر الصفر" التي صارت مشهدا يوميا في فرنسا"، داعيا إياه إلى معالجة مشاكل بلاده أولا، قبل إصدار النصائح للآخرين.
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