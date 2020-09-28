جونسون قلق.. ويرحب بأنباء اتفاق تركيا واليونان على إجراء محادثات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 7 ثواني

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان أن رئيس الوزراء عبر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن شعوره بالقلق إزاء التوتر في شرق البحر المتوسط لكنه رحب بأنباء اتفاق تركيا واليونان على إجراء محادثات.

وقال مكتب جونسون: “رئيس الوزراء عبر عن قلقه بشأن التوتر الأخير في شرق المتوسط. وشدد على ضرورة الهدوء ورحب بأنباء اتفاق تركيا واليونان على إجراء محادثات”.

كم بحث جونسون وأردوغان العنف بين أرمينيا وأذربيجان في ناجورنو قره باغ وحثا على خفض التصعيد في المنطقة على الفور، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

وكان أردوغان، قد دعا اليوم الاثنين، إلى إنهاء “الاحتلال” الأرمني لناغورنو كاراباخ لإنهاء القتال الدامي بين الانفصاليين المدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية.

وقال الرئيس التركي: “حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة التي بدأت مع احتلال ناغورنو كاراباخ”.

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وأضاف أردوغان، الذي تعتبر بلاده الداعم الرئيسي لأذربيجان في هذا الصراع “فور مغادرة أرمينيا الأراضي التي تحتلها، ستستعيد المنطقة السلام والوئام”.

وتعتبر تركيا أن أرمينيا “تحتل” ناغورنو كاراباخ عبر الانفصاليين الذين أعلنوا جمهورية مستقلة هناك العام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

ولفت أردوغان إلى أن “تركيا ستواصل الوقوف بجانب الدولة الشقيقة والصديقة أذربيجان بكل الوسائل الممكنة”، مؤكدا دعم بلاده المستمر لباكو منذ بداية هذه الأزمة.

وقتل العشرات خلال 24 ساعة في المعارك بين الانفصاليين في ناغورنو كاراباخ المدعومين من أرمينيا وأذربيجان، وفق أحدث حصيلة الاثنين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب مفتوحة بين الجانبين.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الوضع في كاراباخ “مقلق للغاية” وأي تدخل في هذه المنطقة “غير مقبول”.