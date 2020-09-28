لفظ استاذ أنفاسه الأخيرة بمدرسة علي بن أبي طالب في مدينة مراكش، مساء اليوم الإثنين. وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، أن الأستاذ توفي داخل الفصل بالمدرسة المذكورة، مساء اليوم. وأضافت المصادر ذاتها، أن الأستاذ تعرض إلى سكتة قلبية مفاجئة تسببت في وفاته. وتم نقل جثة الأستاذ إلى مستودع الأموات بعد حضور السلطات المحلية والأمنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر محزن.. وفاة أستاذ بشكل مفاجئ داخل القسم بإحدى المدارس في مراكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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