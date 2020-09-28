الفنانة شامة الزاز في ذمة الله عن عمر ناهز 67 سنة

توفيت أيقونة الطقطوقة الجبلية، شامة الزاز، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 67 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.
وأكد الفنان عبدو الوزاني في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن شامة الزاز فارقت الحياة.
وكانت شامة الزاز تخضع للعلاج في المستشفى العسكري منذ مدة طويلة، قبل أن تسلم الروح لبارئها مساء اليوم الاثنين.
ونقلت شامة الزاز في العاشر من يوليوز إلى المستشفى العسكري، بعد تدخل وزارة الثقافة للتكفل بوضعها الصحي الذي تدهور إلي جانب وضعها الاجتماعي الهش.
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