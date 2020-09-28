مغنيون مغاربة يطلقون “ماركات” لملابس شبابية.. توجه نحو الاستفادة من الشهرة تجاريا

توجه مغنيون مغاربة نحو استثمار شهرتهم لتحقيق ربح تجاري، من خلال إنشاء علامات تجارية خاصة بهم، توفر للجمهور، أزياء، وملابس، تحمل بصمة نجومهم المفضلين.

وأطلق مغني الراب “مورو”، المقيم في الديار الأوربية، أمس الأحد، علامته التجارية، التي تحمل اسمه، ويعرض من خلال موقع إلكتروني أقمصة متنوعة.

وقبل مورو، أعلن لمجرد عن اقتراب موعد إطلاق علامته التجارية، التي تحمل اسم SL، وحل قبل مدة في المغرب للتحضير لها، ووضع آخر اللمسات، قبل إطلاقها الرسمي.

وقبل سنوات، كان مغني الراب “ديزي دروس” يسوق أقمصة تحمل عبارته الشهيرة “عزي عندو ستيلو”، وهو الأمر نفسه، الذي قام به مغني الراب “طوطو” بعلامة تحمل اسم BNJ city block”، والمقصود منها المنطقة، التي نشأ فيها “بنجدية”.

وأطلق مسلم هو الآخر علامة ملابس تحت اسم “كابايرو”، وافتتح محلا تجاريا خاصا بها في مدينته الأم طنجة.