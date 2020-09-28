رئيس توجو يعين أول امرأة رئيسة للوزراء

الإثنين 28 سبتمبر 2020

ارشيفيه

عين رئيس توجو فور جناسينجبي اليوم الاثنين فيكتوار دوجبي رئيسة للوزراء لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

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وكانت دوجبي البالغة من العمر 60 عاما تشغل في السابق منصب وزيرة الشباب.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء السابق كوماي سيلوم كلاسو قدمت استقالتها قبل بضعة أيام .وكان ذلك متوقعا أن يحدث بعد فوز جناسينجبي في الانتخابات في شباط/فبراير الماضي ، لكن تم إرجاء ذلك بسبب وباء كورونا.

وأصبح جناسينجبي رئيسا للبلاد في .2005 وبعد التغيير المثير للخلاف للدستور في عام 2019 صار في وسع الرئيس البالغ من العمر 54 عاما أن يظل نظريا في السلطة حتى عام 2030.

يذكر أن الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا والبالغ تعداد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة كانت مستعمرة ألمانية ثم بعد ذلك خضعت للسيطرة الفرنسية قبل أن تنال استقلالها في عام 1960.