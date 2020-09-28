الانتخابات الأمريكية 2020.. مليون يصوتون بالبريد قبل مناظرة مرتقبة

على الرغم من أن المناظرة الرئاسية الأولى، بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن، لم تبدأ بعد، إلا أن ما يقرب من مليون ناخب أدلوا بأصواتهم بالفعل.

وذكر موقع "بوليتكو" الأمريكي أن أكثر من 944 ألف شخص بطاقات اقتراعهم عبر البريد أو صوتوا بشكل شخصي مبكرًا حتى يوم الأحد، وفقًا للبيانات التي جمعها مايكل ماكدونالد الأستاذ بجامعة فلوريدا على موقعه الخاص بالانتخابات الأمريكية.

لا يشكل هذا الرقم سوى جزء صغير عدد الأشخاص الذين سيصوتون في النهاية – حيث يشكل 0.7% من نسبة المشاركة في الانتخابات العامة لعام 2016 - لكن هذا الرقم يتوقع أن يرتفع بشكل كبير، نظرا لعدم إرسال الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية الهامة بطاقات الاقتراع عبر البريد حتى الآن.





وتصدرت ولاية فرجينيا عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد حيث أدلى ما يزيد عن 284 ألف ناخب بأصواتهم، تلتها ولاية نورث كارولينا بـ247 ألف صوت وويسكونسن بـ213 ألف. وهذا يعادل 5.2% و 7.2% من نسبة الإقبال في كل من الولايتين خلال انتخابات 2016، على التوالي.

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وبحسب التقرير فقد تم طلب ما يقرب من 1.1 مليون بطاقة اقتراع، كان نصيب الديمقراطيين منها نحو 522 ألف بطاقة اقتراع، بينما طلب الجمهوريون 194 ألفًا والباقي كان لناخبين مستقلين أو مسجلون في أحزاب صغيرة.

وقد تحولت آلية الاقتراع إلى موضوع ساخن في مشهد سياسي يثير الانقسامات، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤخرا صحيفة يو إس إيه توداي وجامعة سافولك، أن 56% من الناخبين الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم سيتوجهون شخصيا إلى مراكز الاقتراع، مقارنة بـ 26% من الناخبين الديمقراطيين الذين يعتزمون القيام بالأمر نفسه.

وكان بعض النواب الأمريكيين قد أبدوا تخوفهم من أن إصلاحات خفض النفقات التي سنها رئيس جهاز البريد الأمريكي لويس ديجوي، يمكن أن تؤخر تسليم البريد في الوقت المحدد عندما يصوت كثير من الأمريكيين كإجراء احترازي، خلال جائحة فيروس كورونا.

ويتخوف جهاز البريد من احتمالية وصول ملايين أوراق التصويت المرسلة بالبريد متأخرة للغاية مما يحول دون فرزها ضمن الأصوات الانتخابية.

والتأخر في إعلان النتائج في الانتخابات أمرٌ شائع في عدد قليل من الولايات التي يتمّ فيها التصويت بشكل رئيسي عن طريق البريد.

ويشار في هذا السياق إلى ما جرى مطلع القرن الحالي في انتخابات فلوريدا حيث شهدت الولاية مخالفات اقتراع وفوضى انتخابية لم تُحسم فيها النتائج إلا عن طريق القضاء.