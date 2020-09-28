شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. آمن الدولة يضبط خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم الاثنين إن المملكة فككت هذا الشهر خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني وألقت "القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم عشرة متهمين".



وأضاف المتحدث في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية "ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

وأوضح المتحدث أن السلطات صادرت أسلحة ومتفجرات في منزل ومزرعة.

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