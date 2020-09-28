شاهد.. الإمارات تطلق بنجاح "مزن سات" إلى الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، بنجاح القمر الاصطناعي البيئي المصغر "مزن سات"، وهو الأول من نوعه في الدولة الذي صممه وطوره ثلاثون طالباً من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.



وقالت سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر"، عصر الإثنين: "‏تم اليوم إطلاق مزن سات أول قمر اصطناعي نانومتري للأغراض البيئية في دولة الإمارات.. سيعمل القمر الاصطناعي على قياس مستويات غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي باستخدام مقياس طيفي للأشعة تحت الحمراء".

وصُمم القمر الاصطناعي ليستقر في مدار أرضي منخفض على ارتفاع 575 كلم بعد إطلاقه من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية على متن الصاروخ "سويوز" عند الساعة 15:20 بتوقيت الإمارات.

وسيتولى فريق من طلبة الدراسات العليا في جامعة خليفة وطلبة البكالوريوس بالجامعة الأمريكية - رأس الخيمة رصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها "مزن سات" إلى المحطة الأرضية الرئيسية في مختبر الياه سات في جامعة خليفة والمحطة الأرضية الفرعية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

‏سيقوم القمر الاصطناعي الإماراتي ⁧‫مزن سات⁩ عند وصوله إلى مداره، بدراسة مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، غازي الميثان وثاني أوكسيد الكربون، وتوزيعهما في الغلاف الجوي باستخدام جهاز علمي يعمل بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة.

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من جهتهم، سيقوم طلاب من جامعة خليفة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، برصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية الأساسية في مختبر ⁧‫الياه سات⁩ في ⁧‫ جامعة خليفة⁩ والمحطة الأرضية الاحتياطية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وتمتلك دولة الإمارات عدة أقمار صناعية تعمل بكفاءة عالية، ففي العام 2009 تم إطلاق القمر الصناعي "دبي سات -1 " القمر الصناعي الأول الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء لأغراض الرصد، كما يلعب دورا مهما في مراقبة التغيرات البيئية.

وفي عام 2013 تم إطلاق القمر الصناعي "دبي سات– 2 " لأغراض الرصد وشارك في تطويره مهندسون إماراتيون من مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويعد "الياه– 1 " أول قمر اصطناعي أطلقته شركة الياه للاتصالات الفضائية في عام 2011 ويقوم بعدة مهام من بينها إيصال البث التليفزيوني وخدمات تجارية أخرى إلى 62 مليون مشاهد.

كما جرى في عام 2012 إطلاق القمر الصناعي "الياه– 2" ليقدم خدمة الإنترنت الفضائي "ياه كليك" التي تتيح الوصول للإنترنت لمختلف المؤسسات التجارية والأفراد في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب غربي آسيا.

وتم إطلاق القمر الصناعي "الياه– 3" في عام 2018 ليوسع تغطية الخدمات المقدمة عبر النطاق الترددي KAلأمريكا الجنوبية وغرب قارة أفريقيا.