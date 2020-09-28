شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 وفيات خلال 24 ساعة.. إصابات غير مسبوقة بكورونا في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاردن اليوم تسجيل 6 حالات وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية .



ونقلت وكالة الانباء الأردنية "بترا" عن الدكتور سعد جابر وزير الصحة الاردني ان العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 51 حالة فيما وصل إجمالي عدد الاصابات إلى 9226 إصابة.. مشيرا إلى تسجيل 137 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4364 حالة.

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