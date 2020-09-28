المغرب يستأنف الحوار الليبي اليوم

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ونقلت مصادر مطلعة في الرباط أمس، القول إن الجولة الثانية تأجلت من أمس إلى الغد جراء تضارب في أجندة طرفي الأزمة.
ويعقد لقاء بوزنيقة الثاني وسط ترويج تسريبات مفادها أن هناك تباينا داخل مؤسسات الدولة المغربية حول تدبير ملف الأزمة الليبية، مما اعتبرته مصادر مغربية «تشويشا خارجيا يسعى إلى إفشال الدور المغربي في حل الأزمة الليبية». وأكدت المصادر أن المغرب يدير الملف الليبي في توافق وانسجام تام وتشاور بين جميع مكونات الدولة.
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