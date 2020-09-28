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المغرب يستأنف الحوار الليبي اليوم

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- بواسطة أيمن الوشواش - يشهد منتجع بوزنيقة المغربي، جنوب الرباط اليوم، الجولة الثانية من الحوار الليبي بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب (برلمان طبرق).

ونقلت مصادر مطلعة في الرباط أمس، القول إن الجولة الثانية تأجلت من أمس إلى الغد جراء تضارب في أجندة طرفي الأزمة.

ويعقد لقاء بوزنيقة الثاني وسط ترويج تسريبات مفادها أن هناك تباينا داخل مؤسسات الدولة المغربية حول تدبير ملف الأزمة الليبية، مما اعتبرته مصادر مغربية «تشويشا خارجيا يسعى إلى إفشال الدور المغربي في حل الأزمة الليبية». وأكدت المصادر أن المغرب يدير الملف الليبي في توافق وانسجام تام وتشاور بين جميع مكونات الدولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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