كابل بحري يربط قطر وإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الطاقة الإيراني رضا أدركانيان مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي أمس، عبر تقنية مؤتمر الفيديو، أهمية ومزايا الربط الكهربائي بين البلدين. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن أردكانيان، الذي يرأس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع قطر، القول اليوم، إن «إيران تتبادل الكهرباء باستمرار مع دول الجوار، وبما أن قطر تحقق فائضا في توليد الكهرباء، فإن ذلك سيوفر سوقا مناسبة مع دول المنطقة كالعراق وباكستان وأفغانستان».

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