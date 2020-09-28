تركيا تنفذ إنزالا جويا في كردستان العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصدر أمني كردي أمس أن الجيش التركي نفذ إنزالا جويا على مناطق حدودية مع إقليم كردستان العراق. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن الجيش التركي نفذ إنزالا جويا على مناطق باتيفا ونزوري وسويلي وكشاني وبير بلاوبانكيا وشيلانة وريسي وافلهة وشيدني التابعة لمحافظة دهوك الكردية بهدف استهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق». وأضاف أن «مدفعية الجيش التركي قصفت أيضا مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في تلك المناطق، كما اندلعت معارك واشتباكات مسلحة بين الجيش التركي ومسلحي الحزب عقب الإنزال الجوي».

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