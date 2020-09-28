الرئيس اللبناني يتمسك بالمبادرة الفرنسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس تمسكه بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال لبنان.

ونوه الرئيس عون، خلال استقباله في قصر بعبدا أمس سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه بمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان، بالاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين.

وأعرب عن أسفه لعدم تمكن أديب من تشكيل الحكومة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي، خصوصا لجهة الإصلاحات، سواء التي تحتاج إلى قوانين يقرها مجلس النواب، أو تصدر عن الحكومة بعد تشكيلها ونيلها الثقة.