مركز الملك سلمان ينقذ أسرة سودانية مكونة من 54 فردا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله. وبادر المركز بتقديم مساعدات عاجلة لإحدى العائلات المنكوبة والمكونة من 54 فردا تعرض منزلهم للهدم الكلي جراء الفيضانات في منطقة أبوزيد بولاية الخرطوم، حيث سلم العائلة تسع خيام وحقائب إيوائية وسلال غذائية. وقدمت ربة العائلة خالص شكرها وتقديرها للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإيوائية المقدمة لأفراد أسرتها والتي أسهمت بحمد الله في تخفيف معاناتهم.

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