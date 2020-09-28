66 ألف انتهاك حوثي بحق أطفال اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رفضت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران إدراج الصحفيين العشرة المختطفين لديها منذ خمس سنوات ضمن صفقة التبادل التي اتفق عليها الطرفان في سويسرا، رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق الذي سمح بالإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المحتجزين لدى الطرفين.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ترحيب الأمين العام أنطونيو غوتيريس بالاتفاق، وحث الأطراف على البناء على هذا الزخم ووضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين المتبقين.

ودعا الجميع إلى الانخراط مع مبعوثه الخاص للاتفاق على إعلان مشترك يشمل وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتدابير اقتصادية وإنسانية واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة لإنهاء الحرب.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أعلن الأحد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيرا من الطرفين، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري، ودعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ، مشيرا إلى أن «اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى».

من جانب آخر، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تسجيل ما يقارب من 66 ألف انتهاك حوثي طالت الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 أغسطس 2019.

وذكرت الشبكة في تقرير صادر عنها بشأن رصد الانتهاكات بحق الطفولة في اليمن، أن فريقها وثق مقتل 3888 طفلا في 17 محافظة، بينهم 79 طفلا رضيعا، حيث تم توثيق مقتل 656 طفلا وطفلة نتيجة القصف المدفعي للميليشيات على الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة، مثل مدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات.

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وذكر البيان أن الفريق وثق أيضا، مقتل 291 طفلا نتيجة أعمال القنص، و283 طفلا نتيجة زراعة الألغام الأرضية، و476 نتيجة طلق ناري مباشر، و412 نتيجة الحصار الذي تفرضه الميليشيات وانعدام الأكسجين والدواء وإغلاق المستشفيات والمرافق الصحية، ووثق عدد 12 حالة إعدام ميدانية قامت بها الميليشيات الحوثية بحق الأطفال، فيما وثق الفريق اغتيال 7 أطفال، ودهس 22 طفلا آخرين، و8 حالات وفاة لأطفال تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي.

وذكر التقرير أن 1721 طفلا قتلوا أثناء مشاركتهم في النزاع المسلح بعد تجنيدهم من قبل ميليشيات الحوثي والزج بهم في جبهات القتال، حيث تصدرت محافظة تعز القائمة بمعدل 896 قتيلا من الأطفال.

ووثقت الشبكة 321 حالة إعاقة دائمة للأطفال، و456 حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال، توزعت على 16 محافظة، وتسجيل عملية تهجير وتشريد لعدد 43,608 أطفال، لافتا إلى رصد 12,341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما جندتهم ميليشيات الحوثي، وما زالت عمليات التجنيد لدى الميليشيات الحوثية مستمرة فيما تفرض على بعض القبائل التجنيد بالإكراه والإجبار.

قائمة الانتهاكات الحوثية ضد الأطفال:

65,971 انتهاكا.

3888 قتيلا.

43,608 مشردين.

12341 مجندا.

456 حالة اعتقال.

321 حالة إعاقة.

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