الربيعة يطلق مشاريع في التعليم والإيواء بـ4 محافظات يمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي أمس اتفاقية مشتركة مع منظمة الهجرة الدولية، لتنفيذ مشاريع عدة للشعب اليمني في قطاعات الإيواء والتعليم، وتنسيق المخيمات في محافظات مأرب وعدن ولحج وحضرموت، يستفيد منها 224,918 فردا، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، بتكلفة 15 مليون دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة مديرها العام السيد أنطونيو فيتورينو، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستجابة وتقديم المساعدات الطارئة للأفراد النازحين، وتحسين وصول الخدمات التعليمية لهم، ودعم استمراريتها، وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المشاريع التي ينفذها المركز بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية في عدد من البلدان، ومنها الجمهورية اليمنية، حيث يسعى المركز لتقديم شتى المعونات الإغاثية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية النازحة، أملا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها، وذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.