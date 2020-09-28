شكرا لقرائتكم خبر كافيين: 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية فهد كافيين، إن أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية «دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى».

وأضاف في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي»تويتر»، أن «تلك السفن تقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية».

وأشار إلى أن «هذه الاعتداءات المتكررة تمارسها إيران في المياه اليمنية وتقوم من خلالها بأعمالها التخريبية في اليمن»، وأكد كافيين أن على المجتمع الدولي أن يقف بحزم «أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن».

وعد «سكوت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصا وإخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها».