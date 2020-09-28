شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز تسلط الضوء على فيديو الشركة المتحدة "نزلة السمان" : أصاب قنوات الإخوان بتركيا وقطر فى مقتل مهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت قناة سكاى نيوز عربية فيديو جديد يرصد فيه فيديو الشركة المتحدة عن تظاهرة نزلة السمان المصنوعة والتي وقع فيها قنوات الإخوان الإرهابية

وقال الفيديو "مقلب أم فخ أم فبركة مقصودة فالنتيجة واحدة ، جمعة غضب فى نزلة السمان تطالب بإسقاط الحكم ، موضحة أن سيناريو مظاهرة نزلة السمان المفبرك ،قد اسقط قنوات الإخوان فى قطر وتركيا فى مقتل مهنى، إلا أنه تحيى وجعا فى قلوب وصدور الشعوب العربية التي عاشت خريفا دمويا كانت شعلته دغدغة مشاعر الفقراء والبسطاء وحركت جمعوا حقيقية وضعتها فى صدام أمنى وعسكرى وجرتها إلى حروب يقتل فيها الأخ اخاه .

ومن جانبه قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير " الخليج 365" أن قنوات الإخوان تعمل على الفبركة طوال الوقت وتدليس فى الصور والحمد لله ربنا مكنا من خلال فيديو الشركة المتحدة بقيادة تامر مرسى أننا نستطيع كشف هذه الحقيقية ونعطيهم مقلب وصفعة كبيرة نؤكد فيها أنه لا يوجد أي مهنية لدى هذه القنوات" .

وأكد الفيديو ، أن القنوات الإخوانية كانت تريد أن تصنع من الفيديو المصنوع بالشركة المتحدة شرا ويشعلون براميل الفتنة لتصبح الدماء والدموع مادة للإعلام .

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واستشهد الفيديو بتظاهرات 30 يونيه مؤكدا أن المصريين لا يحتاجون إلى البحث والتمحيص فأن الملايين غير المسبوقة فى تاريخ مصر والتي خرجت فى ثورة 30 يونيه وصفوها جماعات الإخوان بالانقلاب، والآن وبضع عشرات فى تظاهرة نزلة السمان المصنوعة صار اسمة يوم الغضب فى مصر.



