شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المالية والإدارية تتفقد تجهيزات مبنى الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب والمستشار محمود إسماعيل عتمان القائمً بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المبنى الرئيسى لمجلس الشيوخ، أعمال الترميم التى تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمنى المرسوم لها.



يذكر أنه تم انتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ مائة منهم بالنظام الفردى ومائة عضو بالقائمة، وتم استخراج كارنيهات العضوية لهم.



ومن المنتظر أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مائة عضو ليكتمل تشكيل مجلس الشيوخ الذى يتكون من 300 عضو منهم مائتين بالانتخاب ومائة بالتعيين

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد طبقا لنص المادة 115 من الدستور التى تنص على (يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المقرر للانعقاد).





















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