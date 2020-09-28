شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان هانى رمزى مرشح احتياطى بقائمة "من أجل مصر" بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الكشوف المبدئية للقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن ترشح الفنان هانى رمزى احتياطيا ضمن القائمة عن محافظة المنيا، حيث جاء رقم الفنان هانى رمزى فى القائمة الاحتياطية (46) ويقابله فى القائمة الأساسية شقيقه المستشار إيهاب رمزى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد من القوائم الانتخابية، وجاء الإعلان عن القوائم الجديدة إيذانًا ببداية منافسة قوية وشرسة على مقاعد القائمة فى القطاعات المذكورة، حيث تنبئ الأسماء بأن الحياة السياسية والنيابية ستشهد منافسة انتخابية كبيرة، على عكس ما يتم إشاعته بأن مقاعد القائمة محسومة.