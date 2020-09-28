بعد تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا.. موظفو المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء يحتجون

من المرتقب، أن يخوض موظفو المحكمة الإجتماعية في الدار البيضاء، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للعدل، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء، أمام المحكمة.

الوقفة الاحتجاجية تأتي، بحسب بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، بالدار البيضاء، بسبب ما أسمته “انسداد أفق اتخاذ الإجراءات الإحترازية والاستباقية للوقاية من الفيروس كوفيد-19، خاصة بعد تأكد إصابة أربعة حالات من العاملين دون إجراء التحاليل الضرورية، أسوة بالمحكمة المدنية ونيابة محكمة الإستئناف”.

وأضافت النقابة المذكورة، أن موظفي المحكمة الإجتماعية، “يشتغلون في ظروف غير ملاءمة، تساهم في الانتقال العدوى”.

ويشار إلى أن موظفي المحاكم في مدينة الدارالبيضاء، خاضوا وقفة احتجاجية قبل أسابيع بالمحكمة المدنية، وذلك لقد ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في صفوفهم.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية المذكورة مشاركة عشرات المحتجين، معبرين عن مخاوفهم من تحول محاكم مدينة الدارالبيضاء إلى بؤر للوباء.