مغنيو الأعراس يحتجون: لم نشتغل منذ مارس ووصلت لينا للعظم.. شوفو من حالنا!- فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبر مغنيو الأعراس، اليوم الاثنين، في طنجة، أمام مقر ولاية جهة الشمال، عن تضررهم من أزمة كورونا، بعد إغلاق السلطات المحلية لقاعات الأفراح، وعدم السماح بإقامة الحفلات، منذ شهر مارس الماضي.

وكشف المغنيون أنفسهم لـ”اليوم24″ أن قرار السلطات تسبب في تراكم الديون عليهم، وكذا إحراجهم مع الزبائن، الذين أدوا لهم تسبيقا مقابل تنشيط حفلاتهم.

Advertisements

وطالب المحتجون السلطات المحلية بالسماح لهم بالاشتغال وفق شروط تحترم تدابير الوقاية من فيروس كورونا.