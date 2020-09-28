فيديو: يونس الميموني
عبر مغنيو الأعراس، اليوم الاثنين، في طنجة، أمام مقر ولاية جهة الشمال، عن تضررهم من أزمة كورونا، بعد إغلاق السلطات المحلية لقاعات الأفراح، وعدم السماح بإقامة الحفلات، منذ شهر مارس الماضي.
وكشف المغنيون أنفسهم لـ”اليوم24″ أن قرار السلطات تسبب في تراكم الديون عليهم، وكذا إحراجهم مع الزبائن، الذين أدوا لهم تسبيقا مقابل تنشيط حفلاتهم.
وطالب المحتجون السلطات المحلية بالسماح لهم بالاشتغال وفق شروط تحترم تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مغنيو الأعراس يحتجون: لم نشتغل منذ مارس ووصلت لينا للعظم.. شوفو من حالنا!- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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