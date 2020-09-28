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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة المصرية تخضع لتجارب لقاح كورونا الإكلينيكية والان مع التفاصيل
الإثنين 28 سبتمبر 2020
شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، اليوم، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتلقَّت الوزيرة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ضمن مبادرة "لأجل الإنسانية"، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك".
ولفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر مع 100 دولة حول العالم في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد، حيث تشارك مصر بالتعاون مع الحكومة الصينية لإنتاج الأمصال، من خلال تلك التجارب التي أطلق عليها "لأجل الإنسانية"، وتتم في 4 دول عربية، وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من الإمارات والبحرين والأردن ومصر، مشيرةً إلى أن المستهدف من إجراء التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على نحو 40 ألف مبحوث حتى الآن، ولم تظهر عليهم أي اعراض جانبية.
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