شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابة واحدة بكورونا في حضرموت والان مع التفاصيل

الإثنين 28 سبتمبر 2020 قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الإثنين، أنها سجلت إصابة واحدة بالفيروس، في محافظة حضرموت .

Advertisements وذكرت اللجنة في تغريدة له بتويتر، أنه لم يتم تسجيل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2031) منها (587) وفاة و(1266) تعافي

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