- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابة واحدة بكورونا في حضرموت والان مع التفاصيل
الإثنين 28 سبتمبر 2020
قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الإثنين، أنها سجلت إصابة واحدة بالفيروس، في محافظة حضرموت .
وذكرت اللجنة في تغريدة له بتويتر، أنه لم يتم تسجيل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم
وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2031) منها (587) وفاة و(1266) تعافي
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل إصابة واحدة بكورونا في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.