ماكرون يستجيب لطلب زعيمة المعارضة ببيلاروسيا

الإثنين 28 سبتمبر 2020

أعلنت الرئاسة الفرنسية ،الإثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم لقاء زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا غدا الثلاثاء خلال زيارته إلى فيلنيوس.



وكانت زعيمة المعارضة البيلاروسية قد دعت ماكرون "لأن يكون الوسيط الذي نحتاج إليه بشدة" لتسوية الأزمة في بيلاروسيا سلميا.

وقالت تيخانوفسكايا، التي كانت تأمل في لقاء الرئيس الفرنسي الثلاثاء خلال زيارته لفيلنيوس، إنه : "نحتاج بشدة إلى وساطة تفاديا لسفك مزيد من الدماء.. قد يكون ماكرون هذا الوسيط مع قادة دول أخرى.. قد يستطيع التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقيم معه علاقات جيدة".

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وتابعت القول: "لقد طلبنا هذا اللقاء لكننا لم نحصل بعد على تأكيد. لكن آمل في أن نتمكن من لقائه ربما غدا"، موضحة أن هذا اللقاء الأول مع رئيس دولة سيكون بالنسبة إليها "تأكيدا مهما".

والأحد عشية توجهه إلى فيلنيوس، طالب الرئيس الفرنسي بوضوح برحيل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الذي لا يعترف الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة بانتخابه في اقتراع اعتبر مزورا.

وأعلن ماكرون في حديث أن "على لوكاشنكو الرحيل"، مشيدا بشجاعة المتظاهرين في بيلاروسيا الذين نزلوا بالآلاف الأحد إلى الشارع للاحتجاج ضد النظام.