شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف محادثات عسكرية ليبية .. وفرنسا ترحب والان نبدء بالتفاصيل

اجتمعت اليوم، في مدينة الغردقة المصرية وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، لإجراء محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة " 5 + 5".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان اليوم، عن امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها للوفود، متوجهة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

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وأبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5".

ومن جانبها رحبت فرنسا باستئناف الاتصالات المباشرة حول القضايا الأمنية والعسكرية بين الأطراف الليبية.

وأكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا دعم باريس الكامل للجنة المشتركة "5 + 5" التي تهدف إلى بحث الملفات العسكرية في ليبيا.