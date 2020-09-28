شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعيد فتح "منفذ العبدلي " للتصدير والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم ، على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير ، ويكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجمارك لتنفيذ القرار.

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