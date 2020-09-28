بحضور كمبش.. الوقف السني يكرم الموظفين المحالين الى التقاعد

اعلن ديوان الوقف السني، الاثنين، عن تكريمه الموظفين المحالين الى التقاعد بحضور رئيس الديوان سعد كمبش، فيما اشاد كمبش بما قدمه المحالون على التقاعد من التزام ومهنية في العمل.

وقال كمبش في كلمة له خلال حفل التكريم وتابعتها الخليج 365، "بعد عقود من العطاء والعمل يغادرنا موظفون وموظفات في ديواننا الموقر الى التقاعد فاليوم نودع عددا من الشموع التي أضاءت الحياة الوظيفية وأضاءت دوائرنا، لكن هذه هي سنة الحياة"، مبينا "اننا تعلمنا الكثير منهم واستفدنا كثيرا من خبرتهم".

واكد ان "الديوان سيبقى بحاجة الى هذه الخبرة والمهنية التي يمتلكونها هؤلاء بالرغم من وجود جيل جديد حل محلهم وسيقدم ما يستطيع ليعوض هذه الخبرات"، لافتا الى "اننا نتحفظ على قانون التقاعد الذي احيل بموجبه 200 الف موظف من الكوادر المتقدمة والكوادر المهنية والكوادر التي مضى عليها سنين طويلة بالخبرة والعطاء".

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وتابع كمبش ان "الحياة الوظيفية اصبحت مع كل الاسف في الاونة الاخيرة ما هي الا مطبات ومعرقلات وما هي الا مشاكل وما هي الا البحث عن اخطاء الغير"، مقدما شكره "للذين احيلوا الى التقاعد وما قدموه من عطاء وصدق واخلاص ومهنية وحب العمل، ونتمنى لهم حياة جديدة افضل وعمر طويل في رضا الله وطاعته".

واختتم الحفل بتوزيع هدايا وشهادات تقديرية ومكافآت مالية من قبل رئيس الديوان بحضور الوكيل الإداري والمالي مهدي المشهداني وعدد من المدراء العامين .

يذكر انه احيل على التقاعد ما يقارب ١٥٠ موظفا وموظفة من مختلف دوائر الديوان ومديرياته.